На Тернопільщині горіла лікарня. Евакуювали понад сотню людей. ФОТО

14/01/2017 Розмір тексту:

У Теребовлянському районі рятувальники ліквідували пожежу у центральній районній лікарні.

Як повідомили в управлінні ДСНС, 14 січня о 09:11 до оперативно-диспетчерської служби області надійшло повідомлення про про задимлення в підвалі Теребовлянської ЦРЛ за адресою, м. Теребовля вул. Січових Стрільців, 25.

На місце подій одразу направлено черговий та резервний караул ДПРЧ-12. Прибувши до місця надзвичайної події рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, площа пожежі становить 4 м. кв.

Основні зусилля вогнеборців зосередили на ліквідації пожежі та евакуації, важко хворих, відвідувачів та обслуговуючого персоналу.

Із приміщення ЦРЛ черговим караулом та обслуговуючим персоналом лікарні було евакуйовано 125 чоловік з них 8 важкохворих, 72 хворих, 15 обслуговуючого персоналу та 30 відвідувачів.

На пожежі травмованих та загиблих немає.

Пожежу локалізовано о 09:32, а о 09:36 ліквідовано повністю.

Пожежею пошкоджено електрощитову, проводка, двері, 3 вікна.

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.