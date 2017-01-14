На Тернопільщині горіла лікарня. Евакуювали понад сотню людей. ФОТО
У Теребовлянському районі рятувальники ліквідували пожежу у центральній районній лікарні.
Як повідомили в управлінні ДСНС, 14 січня о 09:11 до оперативно-диспетчерської служби області надійшло повідомлення про про задимлення в підвалі Теребовлянської ЦРЛ за адресою, м. Теребовля вул. Січових Стрільців, 25.
На місце подій одразу направлено черговий та резервний караул ДПРЧ-12. Прибувши до місця надзвичайної події рятувальники встановили, що пожежа виникла в підвальному приміщенні, площа пожежі становить 4 м. кв.
Основні зусилля вогнеборців зосередили на ліквідації пожежі та евакуації, важко хворих, відвідувачів та обслуговуючого персоналу.
Із приміщення ЦРЛ черговим караулом та обслуговуючим персоналом лікарні було евакуйовано 125 чоловік з них 8 важкохворих, 72 хворих, 15 обслуговуючого персоналу та 30 відвідувачів.
На пожежі травмованих та загиблих немає.
Пожежу локалізовано о 09:32, а о 09:36 ліквідовано повністю.
Пожежею пошкоджено електрощитову, проводка, двері, 3 вікна.
За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
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