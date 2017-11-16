На Тернопільщині горіла фура, завантажена кукурудзою. ФОТО

16/11/2017 Розмір тексту:

15 листопада о 20:54 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу поблизу села Оліїв Зборівського району.

На виклик направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 5-ти чоловік.

По прибуттю з’ясували, що пожежа виникла в причепі вантажного автомобіля DAF.

Бійці Служби порятунку оперативно приступили до ліквідації пожежі.

Завдяки професійним діям працівників ДСНС уже о 21:23 загорання локалізували, а о 21:32 – ліквідували.

Вогонь знищив 4 колеса та 2 т кукурудзи, повідомляють в Управлінні ДСНС.