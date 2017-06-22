На Тернопільщині горіла фура. ФОТО

22/06/2017 0
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Пожежа сталася у Збаразькому районі.

Вогонь знищив причеп автомобіля.

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