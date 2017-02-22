На Тернопільщині горіла фура

22/02/2017 0
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У Збаразькому районі ліквідовано пожежу вантажного автомобіля.

Як повідомили в управлінні ДСНС в області, 21 лютого о 20:18 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу автомобіля у Романовому Селі Збаразького району.

На виклик оперативно направили черговий караул 4-ї ДПРЧ Управління у складі 4-ох чоловік. По прибуттю, було встановлено, що горить автомобіль DAF.

Завдяки організованим діям бійців Служби порятунку уже о 21:12 вогонь зупинили, а о 21:20 повністю ліквідували. Пожежею знищено два задніх колеса транспортного засобу та пошкоджено раму.

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