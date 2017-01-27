На Тернопільщині горіла ферма. ФОТО
27/01/2017 1
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Пожежа сталася вчора на тваринницькій фермі в селі Настасів Тернопільського району.
Як повідомили в управлінні ДСНС, на виклик було негайно направлено чергові караули трьох пожежно-рятувальних частин. До гасіння пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 800 кв м.
Пожежу було ліквідовано. Загиблих та травмованих немає.
Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
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Коментарі (1)
ігор27/01/2017
напевне хочуть і всі ферми щоб згоріли на селах, бо якщо громада мае у власності тваринницьку ферму то знову ж таки треба сіно і корм заготовити для тварин, а це та ж сама земля на якій все вирощуеться, на селах мають бути створені міні заводи, міні фабрики,виробництво і переробка мяса і молока І ЦЕ ВСЕ МАЕ БУТИ У ВЛАСНОСТІ ГРОМАДИ ТОГО СЕЛА, НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ ДЕ ПРИБУТОК БУДЕ ЗАБИРАТИ ІНОЗЕМЕЦЬ А ПЛАТИТИ МІЗЕР , НЕ ПУСКАЙТЕ ЧУЖИНЦІВ ЯКІ БУДУТЬ ВАС ГНОБИТИ,