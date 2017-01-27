На Тернопільщині горіла ферма. ФОТО

27/01/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

Пожежа сталася вчора на тваринницькій фермі в селі Настасів Тернопільського району.

Як повідомили в управлінні ДСНС, на виклик було негайно направлено чергові караули трьох пожежно-рятувальних частин. До гасіння пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 800 кв м.

Пожежу було ліквідовано. Загиблих та травмованих немає.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

  • Теги:

Коментарі (1)

ігор

27/01/2017

напевне хочуть і всі ферми щоб згоріли на селах, бо якщо громада мае у власності тваринницьку ферму то знову ж таки треба сіно і корм заготовити для тварин, а це та ж сама земля на якій все вирощуеться, на селах мають бути створені міні заводи, міні фабрики,виробництво і переробка мяса і молока І ЦЕ ВСЕ МАЕ БУТИ У ВЛАСНОСТІ ГРОМАДИ ТОГО СЕЛА, НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ ДЕ ПРИБУТОК БУДЕ ЗАБИРАТИ ІНОЗЕМЕЦЬ А ПЛАТИТИ МІЗЕР , НЕ ПУСКАЙТЕ ЧУЖИНЦІВ ЯКІ БУДУТЬ ВАС ГНОБИТИ,

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
13 / 0,284 / 9.54m