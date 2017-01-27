На Тернопільщині горіла ферма. ФОТО

27/01/2017 Розмір тексту:

Пожежа сталася вчора на тваринницькій фермі в селі Настасів Тернопільського району.

Як повідомили в управлінні ДСНС, на виклик було негайно направлено чергові караули трьох пожежно-рятувальних частин. До гасіння пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

На момент прибуття рятувальників площа горіння становила близько 800 кв м.

Пожежу було ліквідовано. Загиблих та травмованих немає.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.