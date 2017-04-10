На Тернопільщині гонщик на “Міцубісі” фінішував у рові
10/04/2017 0
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Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували правоохоронці Підволочиського відділу поліції.
9 квітня близько 20:30 водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і транспорт з’їхав у кювет. Уже там іномарка перекинулася.
В результаті автопригоди кермувальник потрапив до реанімаційного відділення. У нього медики констатували струс головного мозку та закриту травму грудної клітки.
У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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