На Тернопільщині гонщик на “Міцубісі” фінішував у рові

10/04/2017 0
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Дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими зареєстрували правоохоронці Підволочиського відділу поліції.

9 квітня близько 20:30 водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням і транспорт з’їхав у кювет. Уже там іномарка перекинулася.

В результаті автопригоди кермувальник потрапив до реанімаційного відділення. У нього медики констатували струс головного мозку та закриту травму грудної клітки.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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