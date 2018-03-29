На Тернопільщині голова районної ради УТМР привласнював чужу зарплатню
Заліщицьким відділом Чортківської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 366, за ч. 2 ст. 191 КК України (Внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) стосовно керівника однієї з організацій району.
Розслідуванням встановлено, що упродовж 2013-2017 років голова районної ради Українського товариства мисливців та рибалок, шляхом внесення до табелів обліку робочого часу завідомо неправдивих відомостей, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив заробітну плату підлеглого працівника на суму 23 тис. грн.
Розслідування завершено.
Санкція статті інкримінованого злочину за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
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