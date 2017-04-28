На Тернопільщині хочуть збудувати дві вітрові електростанції

28/04/2017 0
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Держаний Укргазбанк надав черговий еко-кредит на будівництво двох  вітрових електростанцій у Тернопільській області загальною потужністю 4 МВт. Cума кредитної лінії склала 1,3 млн євро, фінансування надано під 7,5% річних.

Завдяки встановленню вітрових турбін очікується, що річний обсяг згенерованої екологічно чистої електроенергії складатиме щонайменше 4,4 млн кВт*год.

Фінансування екологічних проектів та проектів з розвитку відновлювальної енергетики проводиться Укргазбанком в рамках реалізації стратегії еко-банкінгу, метою якої є підвищення енергоефективності економіки України та досягнення її енергетичної безпеки.

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