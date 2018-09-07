На Тернопільщині хлопчик поцупив із крамниці модний гаджет

07/09/2018 Розмір тексту:

Працівники Чортківського відділу поліції розшукали особу причетну до викрадення дороговартісної портативної акустичної колонки марки «JBL» з місцевої крамниці.

Як повідомив заявник, невідома особа поцупила майно вартістю майже 3600 гривень, допоки від обслуговував клієнтів.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне вчинив малолітній житель Чорткова 2007 року народження. Хлопчик у протиправному зізнався, але причину свого поступку пояснити не зміг.

Оскільки дитина є малолітньою – її не буде притягнуто до відповідальності. Проте батьки краянина понесуть адміністративну відповідальність за неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляють у поліції.