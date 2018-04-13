На Тернопільщині хлопчик на велосипеді потрапив під автомобіль. ФОТО
13/04/2018 0
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ДТП сталася 12 квітня в Шумському районі.
Восьмирічний хлопчик на велосипеді раптово виїхав із перехрестя на головну дорогу і потрапив під колеса автомобіля Daewoo Lanos, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
За попередньою інформацією, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Його госпіталізували у реанімаційне відділення Шумської лікарні.
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