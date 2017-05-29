На Тернопільщині фірма хоче відсудити 32 мільйони за капарний ремонт дороги

29/05/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою області у касаційній інстанції відстояно позицію про неправомірність стягнення зі Служби автомобільних доріг у Тернопільській області понад 32 млн грн оплати за ремонт дороги у користь приватної фірми – підрядника.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою Тернопільської області у лютому 2017 року здійснено вступ на стороні Служби автомобільних доріг у Тернопільській області у судову справу про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи.

Встановлено, що фірма-підрядник, яка ремонтувала автошлях «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» на ділянці поблизу м.Кременець, вимагала у державної організації відшкодування грошей за неякісний ремонт дороги, здійснений працівниками фірми.

За принципової позиції прокуратури попереджено стягнення бюджетних коштів у сумі 32 млн грн.

Окрім цього, рішення суду касаційної інстанції розблокує рахунки Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, внаслідок чого працівники зможуть отримати заборговану заробітну плату.

Постановою Вищого господарського суду України скасовані рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу передано на новий розгляд у суд першої інстанції.