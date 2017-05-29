На Тернопільщині фірма хоче відсудити 32 мільйони за капарний ремонт дороги
Прокуратурою області у касаційній інстанції відстояно позицію про неправомірність стягнення зі Служби автомобільних доріг у Тернопільській області понад 32 млн грн оплати за ремонт дороги у користь приватної фірми – підрядника.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.
Прокуратурою Тернопільської області у лютому 2017 року здійснено вступ на стороні Служби автомобільних доріг у Тернопільській області у судову справу про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи.
Встановлено, що фірма-підрядник, яка ремонтувала автошлях «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» на ділянці поблизу м.Кременець, вимагала у державної організації відшкодування грошей за неякісний ремонт дороги, здійснений працівниками фірми.
За принципової позиції прокуратури попереджено стягнення бюджетних коштів у сумі 32 млн грн.
Окрім цього, рішення суду касаційної інстанції розблокує рахунки Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, внаслідок чого працівники зможуть отримати заборговану заробітну плату.
Постановою Вищого господарського суду України скасовані рішення судів першої та апеляційної інстанцій, а справу передано на новий розгляд у суд першої інстанції.
Додати свій коментар
Головні новини
- Жителів Тернопільщини просять допомогти погорілому театру
- Партія Добродомова рік не може позбутися депутата, що потрапив у корупційний скандал
- На Тернопільщині затримали озброєних до зубів “скупщиків пір’я”
- Дві жінки і собака: на Тернопільщині сусідки влаштували криваві розбірки
- всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Анонімний29/05/2017
зарплатні рахунки ніколи не блокуються-турки