На Тернопільщині фермери захопили понад 115 гектарів землі

10/09/2018 Розмір тексту:

Кременецькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом самовільного захоплення сільськогосподарських земель на території Збаразького району.

Про це повідомляють у прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що два суб’єкти господарювання в процесі здійснення господарської діяльності, самовільно захопили земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 115 га на території однієї із сільських рад Збаразького району. Сума збитків, завданих незаконними діями підприємств встановлюється.

Триває розслідування за ч.1 ст. 197-1 КК України (Самовільне зайняття земельної ділянки).