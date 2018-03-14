На Тернопільщині екскаватор розчавив 31-річного чоловіка. ФОТО

14/03/2018 Розмір тексту:

Нещастя трапилося на одному із підприємств Тернопільської області. Працівник фірми, інженер з техніки безпеки, згинув у робочий час, але не на момент виконання своїх обов’язків.

За словами очевидців, потерпілий близько 15:00 13 березня вирішив під’їхати від КПП до складських приміщень на навантажувачі марки «SL-50». В салон не сів, а став на підніжку спецтехніки.

Проте на автомобілі він не втримався, впав і потрапив під колеса. Травми тридцятиоднорічного жителя села Новосілка виявилися несумісними із життям. Він помер ще до приїзду швидкої.

За попередніми даними, кермувальник спецтехніки був тверезий. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 2 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.