На Тернопільщині дитина потрапила в лікарню через молоко

04/09/2018 0
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Нещасний випадок трапився у Тернопільській області в Гусятинському районі 27 серпня.

У травматологічне відділення Гусятинської ЦРКЛ із села Крогулець доправили дитину 2017 року народження.

У малечі виявили опіки частини стегна і гомілки, повідомляє Галас.

З району дитину доправили в університетську лікарню.

Виявилося, що дитина вилила на себе гаряче молоко.

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