На Тернопільщині дитина потрапила в лікарню через молоко
04/09/2018 0
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Нещасний випадок трапився у Тернопільській області в Гусятинському районі 27 серпня.
У травматологічне відділення Гусятинської ЦРКЛ із села Крогулець доправили дитину 2017 року народження.
У малечі виявили опіки частини стегна і гомілки, повідомляє Галас.
З району дитину доправили в університетську лікарню.
Виявилося, що дитина вилила на себе гаряче молоко.
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