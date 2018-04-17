На Тернопільщині дитина наїлася отрути для гризунів

17/04/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Прикрий випадок стався у селі Нижчі Луб’янки Збаразького району.

Як повідомляє 0352.ua, дворічний хлопчик з’їв отруту для пацюків “Капкан”.

Дитину з діагнозом “Гостре отруєння” госпіталізували у районну лікарню.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • За рік в Україні президентські вибори. За кого з можливих кандидатів Ви плануєте голосувати?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,441 / 11.41m