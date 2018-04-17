На Тернопільщині дитина наїлася отрути для гризунів

За рік в Україні президентські вибори. За кого з можливих кандидатів Ви плануєте голосувати?

Порошенко Петро

Тимошенко Юлія

Гриценко Анатолій

Ляшко Олег

Тягнибок Олег

Садовий Андрій

Гройсман Володимир

Кличко Віталій

Рабинович Вадим

Бойко Юрій

Ярош Дмитро

Наливайченко Валентин

Яценюк Арсеній

За будь-кого іншого

Не визначився

Не піду на вибори Результати