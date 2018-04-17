На Тернопільщині дитина наїлася отрути для гризунів
17/04/2018 0
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Прикрий випадок стався у селі Нижчі Луб’янки Збаразького району.
Як повідомляє 0352.ua, дворічний хлопчик з’їв отруту для пацюків “Капкан”.
Дитину з діагнозом “Гостре отруєння” госпіталізували у районну лікарню.
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