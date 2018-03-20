На Тернопільщині двоє малюків обпеклися окропом

20/03/2018 0
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Двоє дворічних дітей з Кременецького та Бучацького району зазнали термічних опіків внаслідок того, що облилися окропом.

На Тернопільщині дворічний хлопчик обпікся окропомОбидва випадки сталися 11 березня, повідомляє Реально.

В Кременецьку ЦРЛ з діагнозом “Термічні опіки шиї та грудної клітини ІІ ступеня” госпіталізовано маленьку жительку Почаєва.

В Бучацьку ЦРЛ з діагнозом “Термічні опіки правого передпліччя ІІ ступеня” госпіталізовано жителя села Заривинці.

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