На Тернопільщині двоє братів так повертали борг, що потрапили під кримінал

11/09/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Про викрадення причіпа з території автопарку повідомив житель Козівського району. Правоохоронці майно розшукали, та викрадачі запевняють, що нічого не крали, а забрали «своє».

Два брати, на господарстві яких був виявлений викрадений причіп, стверджують, що його власник заборгував їм 700 доларів, а оскільки гроші повертати не хоче, забрали його майно. У потерпілого своя правда: каже, що колишнім партнерам по агробізнесу нічого не винен і його причіпом вони заволоділи не законно.

Попри приватні суперечки, брати без відома власника заволоділи причепом, а отже скоїли злочин, який підпадає під кваліфікацію частини 2 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка вчинена за попередньою змовою групою осіб, зазначають у поліції.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,330 / 12.11m