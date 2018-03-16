На Тернопільщині двоє братів рубали дерева в заповіднику і в лісі випалювали вапно

16/03/2018 Розмір тексту:

Незаконну порубку дерев на території природного заповідного фонду правоохоронці Монастириського відділення поліції інкримінують двом жителям села Гончарівка.

Проте два брати відповідатимуть перед законом не лише за це правопорушення. 12 березня представник ГО Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”​ на лінію “102” повідомив про те, що невідомі у лісі випалюють вапно.

На місце події виїхала слідчо оперативна група. За словами начальника Монастириського відділення поліції Владислава Лазєбніка, уже при перевірці з’ясувалося, що окрім облаштування двох вапнярок, чоловіки ще й вирубували дерева породи граб для розпалювання цих печей.

Прибули на місце правопорушення працівники лісового господарства та облавтодору. Вони встановили, що з п’яти дерев два насадження росли на території природного заповідного фонду.

Свою вину жителі Монастирищини визнали. Екологічна інспекція перевірятиме законність видобутку каменю, облаштованих вапнярок, а також встановить розмір завданих збитків, повідомляють у поліції.