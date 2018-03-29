На Тернопільщині дві бабусі обміняли 17000 гривень на сувенірні купюри

29/03/2018 Розмір тексту:

Впродовж доби від рук одних зловмисників потерпіло двоє жителів Тернопільщини. Як наслідок, пройдисвіти видурили близько 17 000 гривень.

Як розповів заявник, невідомі особи видурили в його сусідки 1929 року народження власні заощадження. Того дня у помешканні старенької жительки Борщова пролунав дзвінок у двері. На порозі стояли двоє невідомих жінок, які представилися працівниками соціальної служби. Спочатку аферистки увійшли в довіру, а потім розповіли старенькій історію, про те що сьогодні вони мають можливість поміняти українські гривні на іноземну валюту за вигідним курсом. Пенсіонерка погодилась та віддала пройдисвітам 3500 гривень, а взамін отримала сувенірні купюри.

Після успішної афери шахраї покинули помешкання та попрямували у невідомому напрямку. Старенька зрозуміла, що стала жертвою злочинців, коли все розповіла сусідові.

Через деякий час на лінію “102” надійшло ще одне аналогічне повідомлення від 93-річної мешканки Чорткова. Краянка повіривши псевдопрацівникам віддала 13000 гривень.

За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.