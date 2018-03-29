На Тернопільщині дві бабусі обміняли 17000 гривень на сувенірні купюри
Впродовж доби від рук одних зловмисників потерпіло двоє жителів Тернопільщини. Як наслідок, пройдисвіти видурили близько 17 000 гривень.
Як розповів заявник, невідомі особи видурили в його сусідки 1929 року народження власні заощадження. Того дня у помешканні старенької жительки Борщова пролунав дзвінок у двері. На порозі стояли двоє невідомих жінок, які представилися працівниками соціальної служби. Спочатку аферистки увійшли в довіру, а потім розповіли старенькій історію, про те що сьогодні вони мають можливість поміняти українські гривні на іноземну валюту за вигідним курсом. Пенсіонерка погодилась та віддала пройдисвітам 3500 гривень, а взамін отримала сувенірні купюри.
Після успішної афери шахраї покинули помешкання та попрямували у невідомому напрямку. Старенька зрозуміла, що стала жертвою злочинців, коли все розповіла сусідові.
Через деякий час на лінію “102” надійшло ще одне аналогічне повідомлення від 93-річної мешканки Чорткова. Краянка повіривши псевдопрацівникам віддала 13000 гривень.
За фактом шахрайства поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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