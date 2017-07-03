На Тернопільщині два десятки рятувальників з собаками шукають зниклу бабусю. ФОТО

03/07/2017 Розмір тексту:

До оперативно диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільської області від чергового Зборівського відділення Тернопільського відділу ГУ НП в області надійшло повідомлення про зникнення громадянки 1931 року народження, жительки села Красна Зборівського району Тернопільської області.

30 червня о 09:00 за зверненням від Зборівського відділення Тернопільського відділу ГУ НП в області до пошукових робіт додатково залучено підрозділи Управління ДСНС України у тернопільській області, а саме:

– пошуково-рятувальне та рятувальне відділення АРЗ СП – 1 одиниця техніки, 10чоловік особового складу;

– від ДПРЧ-17 – 1 одиниця техніки та 7 чоловік;

– позаштатна кінологічна група Управління – 1 одиниця техніки, 2 чоловіка та 2 собаки.

Працівниками рятувальної служби проведено пошуки жінки у місті її проживання та прилеглих до неї територій між селом Красна та Мала Плавуча Козівського району.

Станом на 17:00 зниклу жінку не знайдено.

Пошукові роботи тривають.