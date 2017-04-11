На Тернопільщині дуель завершилася криміналом

11/04/2017 0
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На Борщівщині двоє парубків 27-ми та 24-років навкулачки з’ясовували чиєю буде дівчина. Пасія за розбірками спостерігала.

Результатом дуелі для старшого стали незначні травми обличчя та два розбитих вікна в автомобілі, для молодшого – кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень – частина 1 стаття 125 Кримінального кодексу України.

Потерпілому видано направлення на проходження судово-медичної експерти, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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