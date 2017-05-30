На Тернопільщині – дощі і грози

30/05/2017 Розмір тексту:

Найближчими днями на Тернопільщині передбачають дощі, часом грози і зливи, мінлива хмарність. За словами метеорологів, температурні показники залишатимуться високими. Місцями передбачають до тридцяти градусів тепла.

Погодні умови у західному регіоні зумовлюватимуть теплі атмосферні фронти. Відтак температурні показники залишатимуться досить високими: 25 – 30 градусів вище нуля. За прогнозами Укргідрометеоцентру, далі також зберігатиметься спекотна погода, проте не обійдеться без опадів.

«На Тернопільщині передбачається мінлива хмарність, часом з проясненнями. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 14 – 17 градусів тепла, вдень 23 – 25 градусів тепла, часом 30 градусів вище нуля. У першій половині тижня передбачається хмарна погода, місцями дощі або грози. У другій половині тижня – переважно суха і ясна погода».

За словами метеорологів, почато літа на Тернопільщині буде спекотним.

Софія Романська