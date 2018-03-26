На Тернопільщині донька знайшла на подвір’ї мертву матір

Інцидент трапився у селі Чабарівка Гусятинського району, повідомляють Тернополяни.

За словами заявниці, яка про випадок повідомила у поліцію, близько дев’ятої години ранку вона знайшла труп своєї матері на подвір’ї. Відомо, що загибла за життя зловживала алкоголем.

При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Істинну причину загибелі 48-річної жінки встановить судмедекспертиза. Не відкидають і варіанту, що вона могла попередньо випили алкоголю і просто впасти посеред двору та замерзнути на морозі. Правду покаже лише розтин.