На Тернопільщині діти масово заразилися небезпечною інфекцією

09/09/2017 Розмір тексту:

Спалах ще одного захворювання виявили на Тернопільщині. У Шумському і Зборівському районах восьмеро дітей підхопили гепатит-А. Їх госпіталізували до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні.

Дітей госпіталізували майже одночасно. Які причини масового поширення хвороби, наразі досліджують лікарі-епідеміологи.

«Четверо дітей з Шумського району, у яких виявили гепатит-А, з однієї родини. Перебіг хвороби у дітей спостерігався неоднаково, в одних складніше, в інших легше. Нині ці діти вже виписані додому. А от малюки зі Зборівського району ще проходять курс лікування. Загалом захворюваність на гепатит А в нашому регіоні нестабільна. Якщо порівнювати показники минулого року, то в нас захворюваність знизилась на 40%. А цього року зареєстровано до п’ятдесяти випадків», – повідомляє «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Відтак лікарі-епідеміологи радять дотримуватися правил особистої гігієни і правильно харчуватись. Також просять не уникати щеплень.

Софія Романська