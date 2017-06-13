На Тернопільщині діє представництво фонду, керівники якого організовували “референдум” в “ЛНР”

13/06/2017 Розмір тексту:

За даними Інтернет-видання «Бізнес-каталог України», в місті Шумськ діє відділення близького до УПЦ МП Благодійного фонду ім. Святої Ксенії Петербурзької.

Один із керівників цього «благодійного фонду» – Ірина Готман була організатором проросійських маршів та псевдореферендуму в Луганській області у 2014 році, брала участь у захопленні адміністративних будівель м. Луганськ. За свої діяння Ірина Готман потрапила в базу «Миротворця».

Очевидно, що фінансування сепаратистів з благодійного фонду ім. Святої Ксенії Петербурзької – лише верхівка айсбергу. Більшість коштів, які збирає церква країни-агресора, в т. ч. і на Тернопільщині, так і ніде не обліковуються, і не звітуються. Цю проблему покликаний врегулювати закон про релігійні центри країни-агресора, який під тиском проросійських сил Верховна Рада до сих пір не в змозі прийняти.

Нагадаємо, що раніше «За Збручем» повідомляв про фінансові зв’язки УПЦ МП з російським фондом «Начінаніє» щодо будівництва храмів на Тернопільщині та з структурами вугільного магната з Донеччини, котрого підозрюють у фінансуванні тероризму.