На Тернопільщині державі повернули землю вартістю майже 12000000 гривень!

10/11/2017 Розмір тексту:

Господарським судом Тернопільської області задоволено позов прокуратури Тернопільської області в інтересах держави про розірвання договору оренди земельної ділянки площею майже 8 га, що використовувалася господарським товариством у промислових цілях.

Підставою для втручання прокуратури стала систематична несплата орендарем плати за користування землею та умов договору.

Рішенням суду земельну ділянку, розташовану на території Борщівського району Тернопільської області, вартістю майже 12 млн грн зобов’язано повернути державі, повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.