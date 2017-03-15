На Тернопільщині дерево зробило водіям гоп-стоп

15/03/2017 Розмір тексту:

У Зборівському районі рятувальники звільнили проїжджу частину дороги від дерева.

Як повідомили в управлінні ДСНС, 14 березня о 07:53 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Метенів Зборівського району лежить дерево, яке ускладнює проїзд транспортних засобів. На місце події оперативно направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували дерево із проїжджої частини.