На Тернопільщині дерево зробило водіям гоп-стоп

15/03/2017 0
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У Зборівському районі рятувальники звільнили проїжджу частину дороги від дерева.

Як повідомили в управлінні ДСНС, 14 березня о 07:53 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Метенів Зборівського району лежить дерево, яке ускладнює проїзд транспортних засобів. На місце події оперативно направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували дерево із проїжджої частини.

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