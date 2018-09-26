На Тернопільщині депутати продовжують приховувати свої статки

26/09/2018 Розмір тексту:

Працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України за погодженням з прокуратурою області складено протоколи про вчинення 2 депутатами Хоростківської міської ради Чортківського району та депутатом Чернихівської сільської ради Збаразького району правопорушень, пов’язаних з корупцією, передбачених ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Депутати місцевих рад несвоєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

За результатами розгляду судами протоколів вищевказаних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному.

З початку 2018 року судами області за протоколами, складеними працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, погодженими з прокурорами, притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією 38 депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування.