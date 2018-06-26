На Тернопільщині чиновники підробили рішення сесії про виділення землі
25/06/2018 0
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Козівським відділом Теребовлянської місцевої прокуратури спільно із працівниками поліції виявлено факт підроблення рішень сесії однієї із сільських рад щодо виділення земельних ділянок фізичним особам.
Встановлено, що службові особи сільської ради у 2007 році підробили рішення сесій органу місцевого самоврядування, які надалі стали підставою отримання трьома місцевими жителями Державних актів на землю загальною площею 1,6 га.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), у якому прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
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