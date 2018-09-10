На Тернопільщині чиновники будуть їздити на роботу на інвалідних візках? ФОТО
09/09/2018 0
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У Козові на Тернопільщині при вході до влищної ради розмістили оголошення з вимогою до чиновників облаштувати пандуси та запустити соціальне таксі.
“Не виконаєте нашої вимоги, тоді чиновники у візки! І до закінчення своєї каденції їздити по місту і на роботу у візках! Вимагаємо автобус з пандусом і соціальне таксі для Козови! Ми теж люди!”, – ідеться в оголошенні.
Про це у ФБ повідомив Віктор Старущак.
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