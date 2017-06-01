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На Тернопільщині чоловіка вбив “зелений змій”
01/06/2017 0
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У селі Горошова Борщівського району виявлено тіло чоловіка без ознак насильницької смерті.
Нещастя трапилося кілька днів тому, повідомляє Галас.
Померлим виявився 37-річний житель села Сокоринці Чемеровецького району Хмельницької області.
Судово-медичною експертизою встановлено, що причина смерті – алкогольне отруєння, зазначають в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.
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