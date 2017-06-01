На Тернопільщині чоловіка вбив “зелений змій”

01/06/2017 0
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У селі Горошова Борщівського району виявлено тіло чоловіка без ознак насильницької смерті.

Нещастя трапилося кілька днів тому, повідомляє Галас.

Померлим виявився 37-річний житель села Сокоринці Чемеровецького району Хмельницької області.

Судово-медичною експертизою встановлено, що причина смерті – алкогольне отруєння, зазначають в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.

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