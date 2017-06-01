На Тернопільщині чоловіка вбив “зелений змій”

01/06/2017 Розмір тексту:

У селі Горошова Борщівського району виявлено тіло чоловіка без ознак насильницької смерті.

Нещастя трапилося кілька днів тому, повідомляє Галас.

Померлим виявився 37-річний житель села Сокоринці Чемеровецького району Хмельницької області.

Судово-медичною експертизою встановлено, що причина смерті – алкогольне отруєння, зазначають в управлінні з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА.