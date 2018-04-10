На Тернопільщині чоловіка ледь не вбили футбольні ворота
10/04/2018 0
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В реанімаційне відділення потрапив мешканець села Озеряни Борщівського району. Чоловіку на голову впали футбольні ворота.
Як з’ясувалося, 33-річний чоловік, добряче випивши, вирішив підтягнутися на перекладині воріт. Під час перевороту металева конструкція перевернулася на горе-спортсмена. Медики діагностували у нього зміщений вдавлений перелом чолової кістки та забій головного мозку.
Наразі стан пацієнта важкий, але стабільний, повідомляють у поліції.
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