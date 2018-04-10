На Тернопільщині чоловіка ледь не вбили футбольні ворота

10/04/2018 Розмір тексту:

В реанімаційне відділення потрапив мешканець села Озеряни Борщівського району. Чоловіку на голову впали футбольні ворота.

Як з’ясувалося, 33-річний чоловік, добряче випивши, вирішив підтягнутися на перекладині воріт. Під час перевороту металева конструкція перевернулася на горе-спортсмена. Медики діагностували у нього зміщений вдавлений перелом чолової кістки та забій головного мозку.

Наразі стан пацієнта важкий, але стабільний, повідомляють у поліції.