На Тернопільщині чоловіка ледь не вбили футбольні ворота

10/04/2018 0
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В реанімаційне відділення потрапив мешканець села Озеряни Борщівського району. Чоловіку на голову впали футбольні ворота.

Як з’ясувалося, 33-річний  чоловік, добряче випивши, вирішив підтягнутися на перекладині воріт. Під час перевороту металева конструкція перевернулася на горе-спортсмена. Медики діагностували у нього зміщений вдавлений перелом чолової кістки та забій головного мозку.

Наразі стан пацієнта важкий, але стабільний, повідомляють у поліції.

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