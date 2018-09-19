На Тернопільщині чоловік здав на металобрухт чуже авто з гаража, який орендував
19/09/2018 0
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На території колишньої сільгосптехніки помітили зникнення комплектуючих до автомобіля «ГАЗ» та звернулися із відповідною заявою до поліції. Збитки оцінили в тисячу гривень.
З’ясувалося, що деталі із пожившого віку «ГАЗу» зняв автомобільний майстер, який орендує гараж на території підприємства. Чоловік мав вільний доступ до гаражного приміщення чим скористався, аби заробити легких грошей.
За скоєне йому інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка.
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