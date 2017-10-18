На Тернопільщині чоловік “висповідав” палицею свідків Єгови

18/10/2017 Розмір тексту:

Чоловікові не сподобалось, що представники релігійної організації вештались на його подвір’ї.

Історія ця розпочалася ще у червні. Селом Тудорів, що у Гусятинському районі їздили на велосипедах два свідки Єгови. І запримітив їх один місцевий житель. А запримітив у той момент, коли вони виходили з його подвір’я, пише ПроТе.

Чоловікові не припало до вподоби, що у його відсутність незнайомці оглядають його господарку. І він вирішив пояснити їм правила ввічливості. А щоб пояснення краще засвоїлося, взяв до рук палицю.

Свідкам добряче дісталося. Спочатку вони звернулися у лікарню, а потім, вирішивши не чекати Божого суду, написали заяви у поліцію.

Днями Гусятинський районний суд виніс вирок у цій справі. Чоловікові довелося сплатити 850 гривень штрафу і крім того по тисячі гривень моральної шкоди і по сто гривень матеріальної. Хоча постраждалі вимагали інші суми. Один хотів 5 тисяч гривень, а другий – 8. Свої вимоги мотивували тим, що натерпілися добрячого страху, терпіли фізичний біль і моральну образу. Крім того, дуже злякалися за своє життя. А завдані травми деякий час зажали їм продовжувати проповідувати Слово Боже.