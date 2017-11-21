На Тернопільщині чоловік встромив ножа у квартиранта

21/11/2017 Розмір тексту:

Суперечка між двома жителями райцентру Бережани для одного обернулася лікарняним ліжком, а для іншого – кримінальною відповідальністю. Чоловіки не могли поділити помешкання, що належить сестрі підозрюваного.

Потерпілий орендує помешкання в сестри підозрюваного. Останньому таке сусідство не дуже подобається, тож час від часу, хильнувши спиртного, зловмисник йде з претензіями до квартиранта.

Цього разу лиходій прийшов не просто з невдоволенням, а вхопився за ніж. Закривавленого чоловіка побачила сусідка, вона й повідомила про випадок дільничного офіцера. Прибувши на місце події, поліцейський викликав карету швидкої допомоги, адже чоловік був поранений у ногу. Медики госпіталізували потерпілого. У нього діагностували ножове поранення лівого стегна, крововтрату середнього ступеня важкості.

Поліцейські перевіряють обставини інциденту. Зловмисник у скоєному зізнався. Вирішується питання про порушення кримінального провадження, повідомляють у поліції.