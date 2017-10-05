На Тернопільщині чоловік прийшов у поліцію з пістолетом

05/10/2017 Розмір тексту:

Мешканець села Вовіківці Борщівського району скористався можливістю уникнути відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї і сам приніс до поліції німецький пістолет «ROHM RG-9».

Таке рішення прийняв, дізнавшись, що в області розпочався місячник добровільної здачі зброї, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, пристрій знаходиться в неробочому стані та, найімовірніше, призначений для відстрілу газових набоїв. Пістолет направлено на експертизу.