На Тернопільщині чоловік прийшов у поліцію з пістолетом

05/10/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Мешканець села Вовіківці Борщівського району скористався можливістю уникнути відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї і сам приніс  до поліції німецький пістолет «ROHM RG-9».

Таке рішення прийняв, дізнавшись, що в області розпочався місячник добровільної здачі зброї, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, пристрій знаходиться в неробочому стані та, найімовірніше, призначений для відстрілу газових набоїв. Пістолет направлено на експертизу.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Чи користуєтеся Ви субсидіями?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
5 / 0,387 / 10.11m