На Тернопільщині чоловік побив знайомого, котрий випив і сів за кермо
Умисне легке тілесне ушкодження: саме такою кваліфікацією статті 125 КК України завершився конфлікт між знайомими на Шумщині. З заявою до працівників місцевої поліції звернувся потерпілий, мешканець обласного центру.
Як з’ясували поліцейські, тернополянин приїхав в гості до знайомих, випивали у компанії. Вже вночі гість вирішив повертатися додому, незважаючи, що перебував напідпитку. Натомість шумчанин вирішив перешкодити вчинити такий необдуманий вчинок. Він намагався витягти випившого кермувальника з салону авто, однак той не слухав правильних порад і суперечкка швидко переросла в шарпанину. Підозрюваний вдарив нового знайомого в обличчя та ще й спересердя розбив заднє вітрове скло в авто.
Потерпілий викликав поліцію. Правосвідомий вчинок обернувся для шумчанина кримінальним провадженням, та втратою друга.
Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 125 КК України.
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