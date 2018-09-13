На Тернопільщині чоловік підстрелив знайомого, а через що – не пам’ятає

13/09/2018 Розмір тексту:

Лікарнею та кримінальним провадженням завершилася зустріч двох жителів Чорткова. Чоловіки поконфліктували і за словесною перепалкою в хід пішла зброя.

Повідомлення про вогнепальне поранення суглобу, яке отримав 43-річний житель райцентру, надійшло до співробітників Чортківського відділення поліції від медиків.

Правоохоронці встановили, що потерпілому поранення спричинив 72-річний знайомий, до якого він завітав у гості. Що стало причиною конфлікту чоловіки пригадати не можуть, адже були напідпитку. Та в якийсь момент господар квартири схопив рушницю і вистрілив у знайомого.

За словами підозрюваного, він не хотів поцілити у потерпілого. Взяв рушницю, аби налякати гостя. Направив дуло в підлогу та випадково потрапив у ногу знайомому.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, за фактом якого розпочато кримінальне провадження за статтею 128 частина 1 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.