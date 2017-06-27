На Тернопільщині чоловік до смерті забив дружину

26/06/2017 Розмір тексту:

Факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень задокументували правоохоронці Кременецького відділу поліції. Від побоїв померла 58-річна жителька райцентру. У вчиненні злочину поліцейські підозрюють її чоловіка.

Зловмисник спочатку заперечував свою причетність до побиття дружини, та згодом провину визнав. Каже, до непоправного призвела звичайна побутова сварка.

Після інциденту побита дружина майже три доби мучилася від болю, але до медиків звертатися не хотіла. Навіть сестра, яка забрала нещасну до себе, не змогла переконати її поїхати у лікарню. Жінка померла у будинку родички.

Судово-медична експертиза встановила: смерть потерпілої настала внаслідок масивної крововтрати та крововиливу у внутрішні органи.

Кримінальне провадження розпочато за частиною другою статті 121 ККУ. Вирішується питання обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.