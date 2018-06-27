На Тернопільщині чоловік дав поліцейському 170 тисяч гривень хабара, аби той “не побачив” плантації конопель. ФОТО

27/06/2018 Розмір тексту:

170 тисяч гривень – саме таку суму житель Івано-Франківської області пропонував керівнику Монастириського відділення поліції за не притягнення до кримінальної відповідальності за вирощування нарковмісних речовин. Саме під час передачі половини суми чоловіка піймали працівники Тернопільського департаменту внутрішньої безпеки.

– Чоловік планував марихуану збувати на території Тернопільської, Івано-Франківської та сусідніх областей, – каже начальник Тернопільського ДВБ УМВС полковник поліції Василь Джиджора. – Крім цього, під час проведення слідчих дій в автомобілі, яким користувався франківчанин, виявили та вилучили вогнепальну зброю – автомат. Його направили на експертизу в НДЕКЦ. Порушник затриманий відповідно до статті 208 КПК України.

Плантацію коноплі вартістю у кілька мільйонів гривень викрили оперативники Тернопільщини. На одному з хуторів Монастириського району житель Івано-Франківська започаткував незаконну аграрну діяльність. На чотирьох присадибних ділянках загальною площею близько тридцяти сотих він висадив елітні сорти наркотичної сировини. Допомагали йому у вирощуванні та доглядала за цінними рослинами місцеві жителі.

За словами Михайла Димиди – начальника підрозділу протидії наркозлочинності в Тернопільській області, виявили конопляні поля правоохоронці Монастирищини у ході відпрацювання населених пунктів під час спецоперації “Мак”.

Аби уникнути відповідальності, іногородній бізнесмен спробував домовитися з місцевим начальником поліції. За не притягнення його до відповідальності та “закриття” очей на конопляну плантацію він запропонував солідну суму.

Наразі оперативники вилучили 77 кущів коноплі з ділянки жінки та близько двох кілограм сушених рослин. Ще 500 рослин зрізали з території іншого господарства. Триває документування на ще двох городах. Михайло Димида каже, що уся конопля доглянута. За попередніми даними – це елітні сорти нарковмісних рослин. Одна насінина вартує близько десяти доларів. Територія охоронялася бійцівською собакою.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Чоловік відповідатиме перед законом відповідно статей 369 ККУ – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі та 310 частина 2 ККУ – посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Його спільниця за 309 та 310 ККУ, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.