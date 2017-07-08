На Тернопільщині четверо молодиків жорстоко побили бійця АТО, який заступився за дівчину

07/07/2017 Розмір тексту:

31-річного Олександра Цюха, учасника бойових дій з Ланівеччини, побили в ніч на 28 червня біля зупинки с. Якимівці. Причетні до побиття четверо осіб.

– Сашко зараз перебуває в реанімаційному відділені Лановецької лікарні, – повідомив “20 хвилин” голова громадської організації “Воїни АТО Лановеччини” Дмитро Харчук. – Діагноз – відкрита черепно-мозкова травма, забій склепіння головного мозку з епідуральною та субдуральними гематомами справа, перелом склепіння та основи черепа справа, стан стабільно важкий.

Особи, які це накоїли, встановлені, слідство триває. Справу днями передали на розслідування до Слідчого управління головного управління нацполіції в області, повідомив очільник тернопільської поліції Олександр Богомол.

– АТОвець заступився за дівчину, – каже він. – З другого боку було четверо хлопців. Свідки кажуть, що били всі. Коли потерпілий вже лежав, один з нападників наніс йому удар ногою по голові.

Травми Сашка, скоріш за все, будуть кваліфікуватись, як тяжкі тілесні ушкодження, каже Олександр Богомол.

– Позавчора, 5 липня, трьом, а вчора ще одному учаснику оголошено підозру за ч. 2. ст. 296 Кримінального кодексу України – поки що за хуліганство,- каже очільник поліції. – Ми звернулись за обранням міри запобіжного заходу для підозрюваних у вигляді домашнього арешту. Це зобов’яже їх перебувати на місці до завершення розслідування.

Чи винні у побитті АТОвця всі четверо в однаковій мірі, свої висновки має надати медекспертиза. Якщо ж експерти з’ясують, що чийсь певний удар призвів до тяжких тілесних ушкоджень, підозру йому оголошуватимуть за іншою статтею, кажуть у поліції. Наразі експерти мають надати відомості. Тоді може йти мова про оголошення підозри конкретно винній особі.

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