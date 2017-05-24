На Тернопільщині – чергова жертва аферистів

24/05/2017 Розмір тексту:

Не читають краяни застережень, бо ж продовжують мало не щодня потерпати від шахрайств. Найбльше афер зафіксовано від переказів коштів на банківські рахунки. Зручна система не вберігає гроші клієнтів, якщо ті повідомляють про себе усю інформацію незнайомцям.

На сайті ОЛХ тернополянка спродувала речі. Покупець знайшовся швидко, поросив реквізити на оплат без будь-якого уточнення про товар. Продавець погодилася, надала усі номери картки. Вже через декілька хвилин пролунав новий дзвінок. Абонент представився працівником банку та повідомив, що на рахунок жінки надійшли кошти, але через збій системи зняти їх наразі неможливо. Запевнив, що слід провести певні операції. Слідуючи вказівкам шахрая, жінка повідомила різні дані про банківський рахунок та номери мобільних. Як результат, смс-повідомлення замість зарахування грошей, поінформувало про зняття усього залишку – 4820 гривень.

Вкотре нагадуємо – торгуйте та купуйте в інтернеті безпечно. Не довіряйте незнайомцям свої рахунки, під час купівлі-продажу використовуйте післяоплату, а при зустрічі краще одразу отримати готівку за товар, або ж перевірити чи зараховані гроші на картку. Не довіряйте смс-повідомленням! – наголошують у відділі комунікації поліції Тернопільської області.