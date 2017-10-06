На Тернопільщині – чергова смертельна аварія

06/10/2017 Розмір тексту:

Іномарка виїхала на зустрічну смугу, зачепила узбіччя і перекинулась на дах. У пасажирки тяжкі травми. В тому числі і відкрита черепно-мозкова.

Смертельна аварія трапилась сьогодні, 5 жовтня, близько 15.00 поблизу смт. Козова – на 110 км автодороги Київ-Кропивницький-Стрий, повідомляє “20 хвилин“.

– 40-річний водій автомобіля “Рено-Трафік” пішов на обгін, виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням, через що іномарка зачепила узбіччя і перекинулась в кювет, повідомив начальник відділу комунікації Головного управління нацполіції в області Сергій Крета.

Від отриманих травм водій іномарки загинув на місці аварії. 33-річна пасажирка, мешканка Козови, – у реанімації. У неї тяжкі травми.