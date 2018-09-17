На Тернопільщині через спалювання сміття ледь не сталася велика пожежа

17/09/2018 0
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Пожежа сміття на присадибній ділянці виникла у Чорткові 16 вересня.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем знищено сміття на площі 5 м. кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом. Під час гасіння врятовано господарську будівлю, розташовану на відстані 2 м.

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