На Тернопільщині через ремонт дороги сталася серйозна аварія. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік Монастириськ 10 жовтня близько 15:52.
На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль водій автомобіля “Fiat Doblo” не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і врізався у дерево, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
В результаті автопригоди кермувальника доправили до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом основи черепу, забоями та травмами спини.
За попередньою інформацією, водій виїхав на смугу зустрічного руху і не помітив, що там був зрізаний асфальт. Транспорт занесло і спинився він лише в кюветі. Потерпілого госпіталізували спочатку в місцеву лікарню, а потім транспортували в Тернопільську обласну.
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Коментарі (1)
Фірман12/10/2017
капелан Ігор ???