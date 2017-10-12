На Тернопільщині через ремонт дороги сталася серйозна аварія. ФОТО

12/10/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася неподалік Монастириськ 10 жовтня близько 15:52.

На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль водій автомобіля “Fiat Doblo” не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя і врізався у дерево, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

В результаті автопригоди кермувальника доправили до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, переломом основи черепу, забоями та травмами спини.

За попередньою інформацією, водій виїхав на смугу зустрічного руху і не помітив, що там був зрізаний асфальт. Транспорт занесло і спинився він лише в кюветі. Потерпілого госпіталізували спочатку в місцеву лікарню, а потім транспортували в Тернопільську обласну.

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