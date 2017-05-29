На Тернопільщині через пожежу в будинку евакуювали десятьох людей
29/05/2017 0
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Пожежа сталася у Козовій 27 травня.
Займання виникло в одній з квартир на 5-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
Вогнем знищено побутову техніку та кухонний гарнітур, пошкоджено облицювання стін та стелі квартири, повідомляють в управлінні ДСНС.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Під час гасіння врятовано квартиру та матеріальні цінностей, а також проведено евакуацію десятьох мешканців будинку.
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