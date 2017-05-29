На Тернопільщині через пожежу в будинку евакуювали десятьох людей

29/05/2017 0
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Пожежа сталася у Козовій 27 травня.

Займання виникло в одній з квартир на 5-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вогнем знищено побутову техніку та кухонний гарнітур, пошкоджено облицювання стін та стелі квартири, повідомляють в управлінні ДСНС.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Під час гасіння врятовано квартиру та матеріальні цінностей, а також  проведено евакуацію десятьох мешканців будинку.

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