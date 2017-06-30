На Тернопільщині через е-декларацію будуть судити майстра лісу

30/06/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо майстра лісу одного з лісництв Державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство» за ст. 366-1 КК України (умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що майстер лісу, з метою приховання даних про доходи, в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не подав до 01.05.2017 щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом заповнення її на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Розслідування завершено.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає відповідальність у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.