На Тернопільщині частина школярів змушені вчитися без підручників

29/09/2018 Розмір тексту:

Нові програми затверджені, підручники до них не надруковані. Перший місяць навчального року уже завершився, проте чимало школярів 5-го, та 10-го класів ЗОШ області до тої пори не отримали підручників. Діти змушені далі користуватися старими книжками, або ж обходитися без них.

Школярі однієї з шкіл Збаразького району розповідають: проблема з підручниками виникає щороку, особливо вона актуальна для дітей, які навчаються за новими програмами.

«Наш десятий клас йде за оновленою програмою, тому на початку кожного року маємо проблеми з книжками. От цього року, наприклад, вже вересень минув, але підручників ми так і не отримали. Така сама проблема і в п’ятому класі. Вчителі самі не знають, коли школа отримає підручники. Тому нам доводиться вчитися без книжок, або використовувати старі, які у більшості випадків вже не актуальні. А в нас через рік ЗНО, нам треба готуватися, поки навіть вчителі не знають, як це робити», – каже учень десятого класу зі Збаразького району Олександр Поліщук.

Найскладніше доводиться першачкам, тобто наймолодшим школярам, які ступили на пороги Нової української школи. Деякі з них залишаються не лише без необхідних книжок, парт, а й іншого потрібного приладдя.

Як повідомили в управлінні освіти і науки ОДА, за матеріально-технічне забезпечення ЗОШ відповідає безпосередньо навчальний заклад, а також ОТГ, у якому він знаходиться.

Софія Романська