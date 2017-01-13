На Тернопільщині бус зіткнувся з фурою і загорівся

13/01/2017 0
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 січня о 22:12 на автодорозі «Стрий – Тернопіль», між селами Дибще Козівського та Комарівка Бережанського районів.

Як повідомляють у ДСНС, там зіткнулися мікроавтобус «Опель Віваро» та вантажівка «Рено Магнум».

Внаслідок зіткнення «Опель» загорівся.

Пожежу ліквідовано черговим караулом. Обставини та причина виникнення пожежі, а також матеріальні збитки встановлюються.

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